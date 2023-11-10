Федор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1703 и 1704
Дата смертиМежду 1770 и 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1703 и 1704
Отец: Андрей Иванович
Мать: Каптелина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Евфимия Федоровна
Мать ребёнка: Марфа (Агафья) Петровна
Бракосочетание
Между 1740 и 1751
Жена: Марфа (Агафья) Петровна
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1751
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Марфа (Агафья) Петровна
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Марфа (Агафья) Петровна
Смерть
Между 1770 и 1787