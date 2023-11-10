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Федор Андреевич

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1703 и 1704

Дата смерти

Между 1770 и 1787

Пол

Мужской

Отец

До 1689 г.р.

Мать

До 1689 г.р.

Жена

Между 1723 и 1724 г.р.

Дети

Около 1739 г.р.
Между 1747 и 1751 г.р.
Около 1749 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1703 и 1704

Отец: Андрей Иванович

Мать: Каптелина Васильевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Евфимия Федоровна

Мать ребёнка: Марфа (Агафья) Петровна

Бракосочетание
Между 1740 и 1751

Жена: Марфа (Агафья) Петровна

Рождение ребёнка
Между 1747 и 1751

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Марфа (Агафья) Петровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Марфа (Агафья) Петровна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1770 и 1787
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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