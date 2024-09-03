Каптелина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиМежду 1741 и 1755
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1693 и 1704
Сын: Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Между 1697 и 1707
Сын: Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Бракосочетание
Между 1700 и 1704
Муж: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Между 1708 и 1711
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 101 лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Работника жена Каптелина Васильевна, 28 лет. (вероятно ошибка в возрасте). У неё на подворье живет Бобылина сестра е... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Семен Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Смерть
Между 1741 и 1755