Каптелина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каптелина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

Между 1741 и 1755

Пол

Женский

Отец

Около 1633 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1657 г.р.

Дети

Между 1693 и 1704 г.р.
Между 1697 и 1707 г.р.
Между 1708 и 1711 г.р.
Около 1739 г.р.

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1693 и 1704

Сын: Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1697 и 1707

Сын: Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1700 и 1704

Муж: Андрей Иванович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1708 и 1711

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 101 лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Работника жена Каптелина Васильевна, 28 лет. (вероятно ошибка в возрасте). У неё на подворье живет Бобылина сестра е... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Семен Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1741 и 1755
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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