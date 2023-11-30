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Зиновьев Петр Васильевич

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

03.06.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1835 ст.

Отец: Зиновьев Василий Алексеевич

Мать: Зиновьева Екатерина Тимофеевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1862 ст.

Сын: Зиновьев Петр Петрович

Мать ребёнка: Зиновьева Зинаида Николаевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.09.1863 ст.

Сын: Зиновьев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Зиновьева Зинаида Николаевна

Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.10.1867 ст.

Сын: Зиновьев Николай Петрович

Мать ребёнка: Зиновьева Зинаида Николаевна

город Ковно, Ковенская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
16.07.1872 ст.

Сын: Зиновьев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Зиновьева Зинаида Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.07.1874 ст.

Сын: Зиновьев Александр Петрович

Мать ребёнка: Зиновьева Зинаида Николаевна

Павловск, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Зинаида Николаевна

Смерть
Неизвестно
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