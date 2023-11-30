Зиновьев Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1835 ст.
Рождение ребёнка
04.06.1862 ст.
Мать ребёнка: Зиновьева Зинаида Николаевна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.09.1863 ст.
Сын: Зиновьев Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Зиновьева Зинаида Николаевна
Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.10.1867 ст.
Сын: Зиновьев Николай Петрович
Мать ребёнка: Зиновьева Зинаида Николаевна
город Ковно, Ковенская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
16.07.1872 ст.
Сын: Зиновьев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Зиновьева Зинаида Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.07.1874 ст.
Сын: Зиновьев Александр Петрович
Мать ребёнка: Зиновьева Зинаида Николаевна
Павловск, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно