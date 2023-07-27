Андреева (Маслова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Маслова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Маслов Василий Иванович

Мать: Маслова Олимпиада Васильевна

Рождение ребёнка
03.05.1929

Сын: Андреев Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Андреева Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1983
Москва, город федерального значения Москва
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