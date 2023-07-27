Андреева (Маслова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
03.05.1929
Сын: Андреев Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Андреева Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1983