Маслова (Резвякова) Олимпиада Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Резвякова) Олимпиада Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова (Маслов) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова (Маслов) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Андреева (Маслова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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