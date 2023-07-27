Маслова (Резвякова) Олимпиада Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова (Маслов) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова (Маслов) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Андреева (Маслова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Маслов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно