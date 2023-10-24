Золотов Назар Максимович
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1813
Дата смерти08.10.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Золотова Минодора Филлиповна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1836
Сын: Золотов Марк Назаров
Мать ребёнка: Золотова Минодора Филлиповна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Золотова Минодора Филлиповна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Назарова
Мать ребёнка: Золотова Минодора Филлиповна
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фёкла Назарова
Мать ребёнка: Золотова Минодора Филлиповна
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1891 ст.