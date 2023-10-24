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Золотов Назар Максимович

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

08.10.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Золотов Максим Захарович

Мать: Золотова Матрона Ивановна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Золотов Семён Назаров

Мать ребёнка: Золотова Минодора Филлиповна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Золотов Марк Назаров

Мать ребёнка: Золотова Минодора Филлиповна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Золотов Даниил Назаров

Мать ребёнка: Золотова Минодора Филлиповна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Назарова

Мать ребёнка: Золотова Минодора Филлиповна

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фёкла Назарова

Мать ребёнка: Золотова Минодора Филлиповна

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Минодора Филлиповна

Смерть
08.10.1891 ст.
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