Золотова Матрона Ивановна
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1802
Сын: Золотов Афонасий Максимович
Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович
деревня Барановская, Московская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно