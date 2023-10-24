Золотова Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Матрона Ивановна

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Золотов Егор Максимович

Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Золотов Афонасий Максимович

Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Золотов Фёдр Максимович

Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Золотов Назар Максимович

Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Золотов Яков Максимович

Отец ребёнка: Золотов Максим Захарович

деревня Барановская, Московская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно
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