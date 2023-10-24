Золотова Минодора Филлиповна
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Золотов Назар Максимович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1836
Сын: Золотов Марк Назаров
Отец ребёнка: Золотов Назар Максимович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Золотов Назар Максимович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Назарова
Отец ребёнка: Золотов Назар Максимович
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фёкла Назарова
Отец ребёнка: Золотов Назар Максимович
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно