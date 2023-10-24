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Золотова Минодора Филлиповна

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Золотов Семён Назаров

Отец ребёнка: Золотов Назар Максимович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Золотов Марк Назаров

Отец ребёнка: Золотов Назар Максимович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Золотов Даниил Назаров

Отец ребёнка: Золотов Назар Максимович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Назарова

Отец ребёнка: Золотов Назар Максимович

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фёкла Назарова

Отец ребёнка: Золотов Назар Максимович

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Назар Максимович

Смерть
Неизвестно
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