Боровков Найдён (Надейко) Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1624
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1624
Отец: Боровков Еремей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Семён (Сенька) Найдёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Алексей (Олешка) Найденович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский староста
Смерть
Неизвестно