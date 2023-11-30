Боровков Найдён (Надейко) Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Найдён (Надейко) Еремеевич

Место рождения

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1624

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1624

Отец: Боровков Еремей

Мать: не указана

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Семён (Сенька) Найдёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Алексей (Олешка) Найденович

Мать ребёнка: не указана

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
посадский староста
Смерть
Неизвестно
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