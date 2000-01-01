Боровков Алексей (Олешка) Nadeikovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровков Алексей (Олешка) Nadeikovich

Боровков Алексей (Олешка) Nadeikovich

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1624 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1646 г.р.
Около 1665 г.р.
Около 1665 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровков Найдён (Надейко) Yeremeevich

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1646

Сын: Боровков Наум Alekseevich

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Боровков Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Боровков Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close