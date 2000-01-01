Боровков Алексей (Олешка) Nadeikovich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровков Найдён (Надейко) Yeremeevich
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1646
Сын: Боровков Наум Alekseevich
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Боровков Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Боровков Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно