Боровков Семён (Сенька)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровков Найдён (Надейко) Yeremeevich
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1651
Сын: Боровков Родион
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1657
Сын: Боровков Анисим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1657
Сын: Боровков Прокофий (Пронька)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1657
Сын: Боровков Савва
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Боровков Игнат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1667
Сын: Боровков Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Боровков Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно