Боровков Семён (Сенька) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Семён (Сенька)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1624 г.р.

Мать

Не указана

Дети

До 1651 г.р.
До 1657 г.р.
До 1657 г.р.
Около 1657 г.р.
Около 1660 г.р.
Около 1667 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровков Найдён (Надейко) Yeremeevich

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1651

Сын: Боровков Родион

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1657

Сын: Боровков Анисим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1657

Сын: Боровков Прокофий (Пронька)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1657

Сын: Боровков Савва

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Боровков Игнат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Боровков Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Боровков Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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