Пырковский Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пырковский Алексей Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пырковская Марфа Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Нестратова Ирина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пырковская Анисия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пырковская Доминика Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Пырковский Гаврил Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Пырковская Ефросинья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Вдовец по первому браку Павел Иванович Пирковский (в возрасте 45 лет) и вдова по первому браку (в возрасте 47 лет) Евгения Павловна Копчук бракосочетались 21 июля 1919 года
Смерть
Неизвестно