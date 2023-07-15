Пырковский Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырковский Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Пырковский Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пырковская Марфа Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Нестратова Ирина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пырковская Анисия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пырковская Доминика Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пырковский Гаврил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пырковская Ефросинья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пырковская Марфа Моисеевна

Вдовец по первому браку Павел Иванович Пирковский (в возрасте 45 лет) и вдова по первому браку (в возрасте 47 лет) Евгения Павловна Копчук бракосочетались 21 июля 1919 года
Смерть
Неизвестно
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