Пырковская Марфа Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Вдовец по первому браку Павел Иванович Пирковский (в возрасте 45 лет) и вдова по первому браку (в возрасте 47 лет) Евгения Павловна Копчук бракосочетались 21 июля 1919 года
Смерть
Неизвестно