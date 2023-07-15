Пырковская Марфа Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырковская Марфа Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пырковский Павел Иванович

Вдовец по первому браку Павел Иванович Пирковский (в возрасте 45 лет) и вдова по первому браку (в возрасте 47 лет) Евгения Павловна Копчук бракосочетались 21 июля 1919 года
Смерть
Неизвестно

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