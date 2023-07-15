Пырковский Гаврил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Пырковский Павел Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1922
Дочь: (Пырковская) Наталия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1924
Сын: Пырковский Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Пырковская Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1927
Сын: Пырковский Иоанн Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
деревня Петропавловка
Смерть
Неизвестно