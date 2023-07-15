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Пырковский Гаврил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Пырковский Павел Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пырковская Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1922

Дочь: (Пырковская) Наталия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1924

Сын: Пырковский Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Пырковская Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1927

Сын: Пырковский Иоанн Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

деревня Петропавловка
Смерть
Неизвестно

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