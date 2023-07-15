Пырковский Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Пырковский Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пырковская Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Пырковский Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно