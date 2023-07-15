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Пырковский Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Пырковский Павел Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пырковская Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Пырковский Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пырковская Анастасия Спиридовна

Смерть
Неизвестно