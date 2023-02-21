Обухов Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1873

Отец: Обухов Иван Саввович

Мать: Стефанида Сергеевна

Рождение ребёнка
11.11.1893

Дочь: Мячина Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Стефановна

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Федосья Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
24.10.1901

Сын: Обухов Стефан Семенович

Мать ребёнка: Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Обухов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Дарья Стефановна

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Стефановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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