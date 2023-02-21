Обухов Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1873
Отец: Обухов Иван Саввович
Мать: Стефанида Сергеевна
Рождение ребёнка
11.11.1893
Дочь: Мячина Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Федосья Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
24.10.1901
Мать ребёнка: Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
14.03.1908
Мать ребёнка: Дарья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Стефановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно