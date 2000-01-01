(Обухова) Дарья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Обухова) Дарья Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1893

Дочь: Мячина Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Обухов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Обухов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Обухов Семен Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1901

Сын: Обухов Стефан Семенович

Отец ребёнка: Обухов Семен Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Обухов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Обухов Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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