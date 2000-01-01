(Обухова) Дарья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1893
Дочь: Мячина Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Обухов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Обухов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Обухов Семен Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1901
Отец ребёнка: Обухов Семен Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1908
Отец ребёнка: Обухов Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно