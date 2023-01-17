(Обухова) Стефанида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1873
Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович
Рождение ребёнка
07.01.1875
Сын: Обухов Петр Иванович
Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович
Рождение ребёнка
19.11.1881
Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Федянина Елона (Елена) Ивановна
Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович
Рождение ребёнка
До 06.11.1884
Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еватерина Ивановна
Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Иван Саввович
Смерть
После 1917
Похороны
Неизвестно