(Обухова) Стефанида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Обухова) Стефанида Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1873

Сын: Обухов Семен Иванович

Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович

Рождение ребёнка
07.01.1875

Сын: Обухов Петр Иванович

Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович

Рождение ребёнка
19.11.1881

Сын: Обухов Николай Иванович

Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Федянина Елона (Елена) Ивановна

Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович

Рождение ребёнка
До 06.11.1884

Сын: Обухов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еватерина Ивановна

Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Обухов Иван Саввович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Иван Саввович

Смерть
После 1917
Похороны
Неизвестно
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