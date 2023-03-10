Христинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Михаил Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Петров

Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Петров

Рождение ребёнка
13.06.1801

Дочь: Акулина Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Петров

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Неонила Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Петров

Рождение ребёнка
1814

Сын: Алексей Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Петров

Смерть
Неизвестно
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