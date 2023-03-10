Христинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Михаил Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Петров
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Петров
Рождение ребёнка
13.06.1801
Дочь: Акулина Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Петров
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Неонила Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Петров
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Петров
Смерть
Неизвестно