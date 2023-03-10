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Василий Леонтьев
Василий Леонтьев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Леонтий Петров
1773 г.р.
Мать
Христинья
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Леонтий Петров
Мать:
Христинья
Смерть
Неизвестно
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