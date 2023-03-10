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Акулина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1801

Отец: Леонтий Петров

Мать: Христинья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гаврила Антонов

Отец ребёнка: Антон Спиридонов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Антонова

Отец ребёнка: Антон Спиридонов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Гаврила Антонов

Отец ребёнка: Антон Спиридонов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Абрам Антонов

Отец ребёнка: Антон Спиридонов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Тарас Антонов

Отец ребёнка: Антон Спиридонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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