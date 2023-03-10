Акулина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1801
Отец: Леонтий Петров
Мать: Христинья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гаврила Антонов
Отец ребёнка: Антон Спиридонов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Антонова
Отец ребёнка: Антон Спиридонов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гаврила Антонов
Отец ребёнка: Антон Спиридонов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Абрам Антонов
Отец ребёнка: Антон Спиридонов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Тарас Антонов
Отец ребёнка: Антон Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Спиридонов
Смерть
Неизвестно