Леонтий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Петр

Мать: ?

Рождение ребёнка
1795

Сын: Михаил Леонтьев

Мать ребёнка: Христинья

Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий Леонтьев

Мать ребёнка: Христинья

Рождение ребёнка
13.06.1801

Дочь: Акулина Леонтьевна

Мать ребёнка: Христинья

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Неонила Леонтьевна

Мать ребёнка: Христинья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Алексей Леонтьев

Мать ребёнка: Христинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христинья

Смерть
Неизвестно
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