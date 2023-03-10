Леонтий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Михаил Леонтьев
Мать ребёнка: Христинья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий Леонтьев
Мать ребёнка: Христинья
Рождение ребёнка
13.06.1801
Дочь: Акулина Леонтьевна
Мать ребёнка: Христинья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Неонила Леонтьевна
Мать ребёнка: Христинья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Леонтьев
Мать ребёнка: Христинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христинья
Смерть
Неизвестно