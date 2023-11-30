Бабкин (Бабченков) Андрей (Адриан) Алексеев
Место рождения
Дата рождения19.08.1823
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1823
Отец: Бабкин Алексей Савельев
Мать: Харитина Иосифова
Рождение ребёнка
04.04.1853
Дочь: Федора Андреева
Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
10.04.1854
Сын: Бабкин (бабченков) Иван Андреев
Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
23.12.1855
Дочь: Анисия Андреева
Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
01.03.1857
Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
17.08.1858
Дочь: Наталия Андреева
Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
09.04.1860
Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова
Рождение ребёнка
13.05.1861
Дочь: Елена Андреева
Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1882