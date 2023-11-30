Бабкин (Бабченков) Андрей (Адриан) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин (Бабченков) Андрей (Адриан) Алексеев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.08.1823

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1823

Отец: Бабкин Алексей Савельев

Мать: Харитина Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1853

Дочь: Федора Андреева

Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1854

Сын: Бабкин (бабченков) Иван Андреев

Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1855

Дочь: Анисия Андреева

Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1857

Сын: Бабкин Герасим Андреев

Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1858

Дочь: Наталия Андреева

Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1860

Сын: Бабкин Василий Андреев

Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1861

Дочь: Елена Андреева

Мать ребёнка: Бабкина Ульяния Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Ульяния Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Ульяния Стефанова

Смерть
1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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