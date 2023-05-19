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Бабкин Алексей Савельев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Бабкин Савелий

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Харитина Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анисия Алексеева

Мать ребёнка: Харитина Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Бабкин Илья Алексеев

Мать ребёнка: Харитина Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1820

Сын: Бабкин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Харитина Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1823

Сын: Бабкин (бабченков) Андрей (Адриан) Алексеев

Мать ребёнка: Харитина Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1826
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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