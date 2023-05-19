Бабкин Алексей Савельев
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Бабкин Савелий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Харитина Иосифова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анисия Алексеева
Мать ребёнка: Харитина Иосифова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Бабкин Илья Алексеев
Мать ребёнка: Харитина Иосифова
Рождение ребёнка
29.03.1820
Сын: Бабкин Иван Алексеев
Мать ребёнка: Харитина Иосифова
Рождение ребёнка
19.08.1823
Сын: Бабкин (бабченков) Андрей (Адриан) Алексеев
Мать ребёнка: Харитина Иосифова
Смерть
1826