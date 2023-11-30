Шретер (Романова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шретер (Романова) Мария Михайловна

Место рождения

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.12.1893

Дата смерти

30.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893

Отец: Романов Михаил Виссарионович

Мать: Евдокия Александровна

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1912

Муж: Шретер (schroter) Иван (Ivan)

Рождение ребёнка
22.04.1917

Сын: Шретер (schroter) Георгий Иванович

Отец ребёнка: Шретер (schroter) Иван (Ivan)

Месягутово, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1918

Сын: Шретер (schroter) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шретер (schroter) Иван (Ivan)

Месягутово, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шретер (schroter) Иван (Ivan)

Смерть
30.03.1972
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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