Шретер (Романова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.12.1893
Дата смерти30.03.1972
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
22.04.1917
Сын: Шретер (schroter) Георгий Иванович
Отец ребёнка: Шретер (schroter) Иван (Ivan)
Рождение ребёнка
12.12.1918
Сын: Шретер (schroter) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Шретер (schroter) Иван (Ivan)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шретер (schroter) Иван (Ivan)
Смерть
30.03.1972
Похороны
Неизвестно