Шретер (Schroter) Иван (Ivan)
Место рождения
Дата рождения17.08.1882
Дата смерти07.06.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шретер (Романова) Мария Михайловна
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
22.04.1917
Сын: Шретер (Schroter) Георгий Иванович
Мать ребёнка: Шретер (Романова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
12.12.1918
Сын: Шретер (Schroter) Алексей Иванович
Мать ребёнка: Шретер (Романова) Мария Михайловна
Смерть
07.06.1943
Похороны
Неизвестно