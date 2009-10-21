Шретер (Schroter) Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.04.1917
Дата смерти21.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1917
Бракосочетание
25.07.1943
Рождение ребёнка
23.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шретер (Головкова) Нина Леонидовна
Смерть
21.10.2009
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно