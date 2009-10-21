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Шретер (Schroter) Георгий Иванович

Место рождения

Месягутово, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.04.1917

Дата смерти

21.10.2009

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1917

Отец: Шретер (Schroter) Иван (Ivan)

Мать: Шретер (Романова) Мария Михайловна

Месягутово, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.07.1943

Жена: Шретер (Головкова) Нина Леонидовна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шретер (Головкова) Нина Леонидовна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
21.10.2009
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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