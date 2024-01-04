Дробов Пётр Сафронович
Место рожденияКрасная Слобода, Беларусь, Гомельский район
Дата рождения20.06.1929
Дата смерти29.09.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1929
Отец: Дробов Сафрон
Мать: Дробова Алёна
Красная Слобода, Беларусь, Гомельский район
Рождение ребёнка
07.03.1955
Дочь: Морозова Нина Петровна
Мать ребёнка: Дробова Римма Александровна
Череповец, Вологодская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Коксохиммонтаж. Газоэлектро сварщик, Стропольщик-такелажник, в последствии бригадир.
Место жительства
Неизвестно
Череповец, Вологодская обл.
Смерть
29.09.1982
Череповец, Вологодская обл.
Причина смерти: Острое отравление этиловым спиртом