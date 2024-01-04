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Дробов Пётр Сафронович

Место рождения

Красная Слобода, Беларусь, Гомельский район

Дата рождения

20.06.1929

Дата смерти

29.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1929

Отец: Дробов Сафрон

Мать: Дробова Алёна

Красная Слобода, Беларусь, Гомельский район
Рождение ребёнка
07.03.1955

Дочь: Морозова Нина Петровна

Мать ребёнка: Дробова Римма Александровна

Череповец, Вологодская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Коксохиммонтаж. Газоэлектро сварщик, Стропольщик-такелажник, в последствии бригадир.
Место жительства
Неизвестно
Череповец, Вологодская обл.
Смерть
29.09.1982
Череповец, Вологодская обл.
Причина смерти: Острое отравление этиловым спиртом
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