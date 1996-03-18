Дробова (Корешкова) Римма Александровна
Место рождения
Дата рождения06.12.1926
Дата смерти18.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1926
Рождение ребёнка
07.03.1955
Дочь: Морозова Нина Петровна
Отец ребёнка: Дробов Пётр Сафронович
Работа или профессия
Неизвестно
Фельшер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1996
Причина смерти: Острая сердечно сосудистая недостаточность