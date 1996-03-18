Дробова (Корешкова) Римма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробова (Корешкова) Римма Александровна

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Место рождения

Обухово

Дата рождения

06.12.1926

Дата смерти

18.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1926

Отец: Корешков Александр Григорьевич

Мать: Корешкова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
07.03.1955

Дочь: Морозова Нина Петровна

Отец ребёнка: Дробов Пётр Сафронович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Фельшер
Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
18.03.1996
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Причина смерти: Острая сердечно сосудистая недостаточность
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