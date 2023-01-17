агрогородок Красная Слобода, агрогородок Красная Слобода, Октябрьский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Красная Слобода

Октябрьский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Лясковичская волость
139. Лясковичская Слобода, село бывшее владельческое, при реке Орессе, дворов 29, жителей 300, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Лясковичская волость
Слобода Лясковичская, деревня64810432359216
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Слобода Лясковичская, имение54132349115
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Октябрьский район, Краснослободский сельсовет
д Красная Слобода588

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Октябрьский район, Краснослободский сельсовет
аг. Красная Слобода291
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