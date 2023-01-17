Красная Слобода
Октябрьский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
139. Лясковичская Слобода, село бывшее владельческое, при реке Орессе, дворов 29, жителей 300, церковь православная
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слобода Лясковичская, деревня64810432359216Показать скан
Слобода Лясковичская, имение54132349115Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Красная Слобода588
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Красная Слобода291