Дробов Сафрон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1929
Мать ребёнка: Дробова Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Сафроновна
Мать ребёнка: Дробова Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Сафроновна
Мать ребёнка: Дробова Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дробова Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробов Сафронович
Мать ребёнка: Дробова Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трошина Нина Сафроновна
Мать ребёнка: Дробова Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дробова Алёна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно