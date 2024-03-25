Дробов Сафрон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробов Сафрон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1929

Сын: Дробов Пётр Сафронович

Мать ребёнка: Дробова Алёна

Красная Слобода, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Сафроновна

Мать ребёнка: Дробова Алёна

Красная Слобода, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Сафроновна

Мать ребёнка: Дробова Алёна

Красная Слобода, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробов Иван Сафронович

Мать ребёнка: Дробова Алёна

Красная Слобода, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробов Сафронович

Мать ребёнка: Дробова Алёна

Красная Слобода, Октябрьский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трошина Нина Сафроновна

Мать ребёнка: Дробова Алёна

Красная Слобода, Октябрьский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дробова Алёна

Место жительства
Неизвестно
Красная Слобода, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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