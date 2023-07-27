Шестакова (Лановчук) (Лановчук) Наталья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
23.04.1940
Дочь: Христолюбова (шестакова) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Шестаков Федор
Рождение ребёнка
30.12.1945
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Шестаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сединкина Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Шестаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заряева (шестакова) Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Шестаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Генриэтта Федоровна
Отец ребёнка: Шестаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Шестаков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Виктор Федорович
Отец ребёнка: Шестаков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Федор
Смерть
Неизвестно