Шестакова (Лановчук) (Лановчук) Наталья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Лановчук) (Лановчук) Наталья Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ланавчук Прокопий Васильевич

Мать: Ланавчук Павла Абрамовна

Рождение ребёнка
23.04.1940

Дочь: Христолюбова (шестакова) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Шестаков Федор

Рождение ребёнка
30.12.1945

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Шестаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сединкина Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Шестаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заряева (шестакова) Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Шестаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Генриэтта Федоровна

Отец ребёнка: Шестаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Шестаков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Виктор Федорович

Отец ребёнка: Шестаков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Федор

Смерть
Неизвестно
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