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(Шестакова) Ольга Федоровна
(Шестакова) Ольга Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.1945
Пол
Женский
Отец
Шестаков Федор
Мать
Шестакова (лановчук) (Лановчук) Наталья Прокопьевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1945
Отец:
Шестаков Федор
Мать:
Шестакова (лановчук) Наталья Прокопьевна
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