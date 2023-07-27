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(Шестакова) Ольга Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1945

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1945

Отец: Шестаков Федор

Мать: Шестакова (лановчук) Наталья Прокопьевна

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