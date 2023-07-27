Ланавчук (Баженова) Павла Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиОколо 1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Баженов Абрам
Рождение ребёнка
26.12.1903
Дочь: Нежданова Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Ланавчук Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лановчук Лаврентий Прокопьевич
Отец ребёнка: Ланавчук Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ланавчук Яков Прокопьевич
Отец ребёнка: Ланавчук Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шестакова (лановчук) Наталья Прокопьевна
Отец ребёнка: Ланавчук Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ланавчук Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Ланавчук Прокопий Васильевич
Смерть
Около 1914