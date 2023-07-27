Ланавчук (Баженова) Павла Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛанавчук (Баженова) Павла Абрамовна

Ланавчук (Баженова) Павла Абрамовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Около 1914

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Баженов Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1903

Дочь: Нежданова Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Ланавчук Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лановчук Лаврентий Прокопьевич

Отец ребёнка: Ланавчук Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ланавчук Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Ланавчук Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шестакова (лановчук) Наталья Прокопьевна

Отец ребёнка: Ланавчук Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ланавчук Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Ланавчук Прокопий Васильевич

Смерть
Около 1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close