Ланавчук Прокопий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти21.07.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ланавчук Василий
Рождение ребёнка
26.12.1903
Дочь: Нежданова Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Ланавчук Павла Абрамовна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лановчук Лаврентий Прокопьевич
Мать ребёнка: Ланавчук Павла Абрамовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ланавчук Яков Прокопьевич
Мать ребёнка: Ланавчук Павла Абрамовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шестакова (лановчук) Наталья Прокопьевна
Мать ребёнка: Ланавчук Павла Абрамовна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ланавчук Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Ланавчук Павла Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
21.07.1966