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Ланавчук Прокопий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

21.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ланавчук Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1903

Дочь: Нежданова Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Ланавчук Павла Абрамовна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лановчук Лаврентий Прокопьевич

Мать ребёнка: Ланавчук Павла Абрамовна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ланавчук Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Ланавчук Павла Абрамовна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шестакова (лановчук) Наталья Прокопьевна

Мать ребёнка: Ланавчук Павла Абрамовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ланавчук Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Ланавчук Павла Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
21.07.1966
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