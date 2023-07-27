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Шестаков Анатолий Федорович
Шестаков Анатолий Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шестаков Федор
Мать
Шестакова (лановчук) (Лановчук) Наталья Прокопьевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шестаков Федор
Мать:
Шестакова (лановчук) Наталья Прокопьевна
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