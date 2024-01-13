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Бузмаков Антон Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1935

Дата смерти

27.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1935

Отец: Бузмаков Денис Андреевич

Мать: Бузмакова Прасковья Поликарповна

Рождение ребёнка
07.02.1961

Дочь: Сабурова Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Бузмакова Анна Антоновна

Удмуртская АССР, Карсовайский р-н, дер. Тимёнки
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Прокина Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Бузмакова Анна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузмакова Анна Антоновна

Смерть
27.12.1982
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