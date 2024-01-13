Бузмаков Антон Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1935
Дата смерти27.12.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1935
Рождение ребёнка
07.02.1961
Дочь: Сабурова Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Бузмакова Анна Антоновна
Удмуртская АССР, Карсовайский р-н, дер. Тимёнки
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Прокина Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Бузмакова Анна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузмакова Анна Антоновна
Смерть
27.12.1982