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Бузмаков Денис Андреевич

Место рождения

Тимены, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1906

Дата смерти

17.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Бузмаков Андрей Абрамович

Мать: не указана

Тимены, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузмакова Ульяна Денисовна

Мать ребёнка: Бузмакова Парасковия Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузмакова Парасковия Поликарповна

Рождение ребёнка
25.01.1935

Сын: Бузмаков Антон Денисович

Мать ребёнка: Бузмакова Парасковия Поликарповна

Смерть
17.11.1941
Погиб в бою, похоронен д. М. Вишера Ленинградской обл.

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