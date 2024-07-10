Бузмаков Денис Андреевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти17.11.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Бузмаков Андрей Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузмакова Ульяна Денисовна
Мать ребёнка: Бузмакова Парасковия Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1935
Мать ребёнка: Бузмакова Парасковия Поликарповна
Смерть
17.11.1941
Погиб в бою, похоронен д. М. Вишера Ленинградской обл.