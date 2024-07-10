Бузмакова (Шмырина) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения16.09.1937
Дата смерти05.03.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1961
Дочь: Сабурова (Бузмакова) Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Бузмаков Антон Денисович
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Прокина (Бузмакова) Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Бузмаков Антон Денисович
Смерть
05.03.1971
Запись акта №3 от 06.04.1971 года составлена Исполком Степанеского сельского Совета депутатов трудящихся Кезского района Удмуртской АССР Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность, рак... Показать все