Бузмакова (Шмырина) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузмакова (Шмырина) Анна Антоновна

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Место рождения

Кагушенки, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.09.1937

Дата смерти

05.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1937

Отец: Шмырин Антон Григориевич (Григорьевич)

Мать: Шмырина (Першина) Ирина Ивановна (Иосифовна)

Кагушенки, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузмаков Антон Денисович

Рождение ребёнка
07.02.1961

Дочь: Сабурова (Бузмакова) Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Бузмаков Антон Денисович

Тимены, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Прокина (Бузмакова) Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Бузмаков Антон Денисович

Смерть
05.03.1971
Тимены, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Запись акта №3 от 06.04.1971 года составлена Исполком Степанеского сельского Совета депутатов трудящихся Кезского района Удмуртской АССР Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность, рак... Показать все

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