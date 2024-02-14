Галлямметдинов Габдельбари — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаллямметдинов Габдельбари

Галлямметдинов Габдельбари

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Галляметдин

Мать: Ханифя Гыйльман Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саудяжихан Габдулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саудяжихан Габдулла Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саудяжихан Габдулла Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саудяжихан Габдулла Кызы

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.