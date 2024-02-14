Саудяжихан Габдулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаудяжихан Габдулла Кызы

Саудяжихан Габдулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галлямметдинов Габдельбари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галлямметдинов Габдельбари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галлямметдинов Габдельбари

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галлямметдинов Габдельбари

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.