Ханифя Гыйльман Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханифя Гыйльман Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галлямметдинов Имаметдин

Отец ребёнка: Галляметдин

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Галлямметдинов Габдельбари

Отец ребёнка: Галляметдин

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Гийнятуллина (Галлямметдинова) Рашида

Отец ребёнка: Галляметдин

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Сафура Галяметдин Кызы

Отец ребёнка: Галляметдин

Смерть
Неизвестно

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