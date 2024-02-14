Галляметдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нажметдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ханифя Гыйльман Кызы
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Галлямметдинов Габдельбари
Мать ребёнка: Ханифя Гыйльман Кызы
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Гийнятуллина (Галлямметдинова) Рашида
Мать ребёнка: Ханифя Гыйльман Кызы
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Сафура Галяметдин Кызы
Мать ребёнка: Ханифя Гыйльман Кызы
Смерть
Неизвестно