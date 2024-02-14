Галляметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галляметдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нажметдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галлямметдинов Имаметдин

Мать ребёнка: Ханифя Гыйльман Кызы

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Галлямметдинов Габдельбари

Мать ребёнка: Ханифя Гыйльман Кызы

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Гийнятуллина (Галлямметдинова) Рашида

Мать ребёнка: Ханифя Гыйльман Кызы

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Сафура Галяметдин Кызы

Мать ребёнка: Ханифя Гыйльман Кызы

Смерть
Неизвестно

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