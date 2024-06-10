Анденок Иван Корнилиев
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Анденок Роман Иванов
Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анденок (Анденок) Параскева Иванова
Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анденок (Анденок) Марина Иванова
Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анденок (Анденок) Евгения Иванова
Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анденок (Анденок) Ксения Иванова
Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Анденок Карп Иванов
Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова
Смерть
Неизвестно