Анденок Иван Корнилиев 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Иван Корнилиев

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Анденок Корнилий Афанасьев

Мать: Анденок Феодосия Афанасьева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Анденок Яков Иванович

Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Анденок Роман Иванов

Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анденок (Анденок) Параскева Иванова

Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анденок (Анденок) Марина Иванова

Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анденок (Анденок) Евгения Иванова

Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анденок (Анденок) Ксения Иванова

Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Анденок Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Анденок Карп Иванов

Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Анденок Никита Иванов

Мать ребёнка: Анденок Ефросиния Сидорова

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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