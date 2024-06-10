Анденок Гавриил Иванов 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Гавриил Иванов

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Анденок Иван Корнилиев

Мать: Анденок Ефросиния Сидорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анденок Ларион Гаврилов

Мать ребёнка: Анденок Мария Яковлева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тужина (Анденок) Ефросиния Гаврилова

Мать ребёнка: Анденок Мария Яковлева

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анденок Мария Яковлева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Анденок Иоанн Гаврилов

Мать ребёнка: Анденок Мария Яковлева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анденок (Анденок) Варвара Гаврилова

Мать ребёнка: Анденок Мария Яковлева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Анденок Иоанн Гаврилов

Мать ребёнка: Анденок Мария Яковлева

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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