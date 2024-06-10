Анденок Гавриил Иванов
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Анденок Иван Корнилиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анденок Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тужина (Анденок) Ефросиния Гаврилова
Мать ребёнка: Анденок Мария Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анденок Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Анденок Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анденок (Анденок) Варвара Гаврилова
Мать ребёнка: Анденок Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Анденок Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно