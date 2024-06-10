Анденок Мария Яковлева 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Мария Яковлева

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анденок Ларион Гаврилов

Отец ребёнка: Анденок Гавриил Иванов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тужина (Анденок) Ефросиния Гаврилова

Отец ребёнка: Анденок Гавриил Иванов

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Гавриил Иванов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Анденок Иоанн Гаврилов

Отец ребёнка: Анденок Гавриил Иванов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анденок (Анденок) Варвара Гаврилова

Отец ребёнка: Анденок Гавриил Иванов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Анденок Иоанн Гаврилов

Отец ребёнка: Анденок Гавриил Иванов

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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