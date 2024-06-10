Анденок Мария Яковлева
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Анденок Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тужина (Анденок) Ефросиния Гаврилова
Отец ребёнка: Анденок Гавриил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Анденок Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анденок (Анденок) Варвара Гаврилова
Отец ребёнка: Анденок Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Анденок Гавриил Иванов
Смерть
Неизвестно