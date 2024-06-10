Анденок Роман Иванов
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Анденок Иван Корнилиев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анденок Варвара Матфеева
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Анденок Варвара Матфеева
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Анденок Варвара Матфеева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анденок (Анденок) Мария Романова
Мать ребёнка: Анденок Варвара Матфеева
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анденок (Анденок) Ноэма? Романова
Мать ребёнка: Анденок Варвара Матфеева
Смерть
Неизвестно