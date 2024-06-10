Анденок Роман Иванов 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Роман Иванов

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Анденок Иван Корнилиев

Мать: Анденок Ефросиния Сидорова

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анденок Варвара Матфеева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Анденок Даниил Романов

Мать ребёнка: Анденок Варвара Матфеева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Анденок Василий Романов

Мать ребёнка: Анденок Варвара Матфеева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анденок (Анденок) Мария Романова

Мать ребёнка: Анденок Варвара Матфеева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анденок (Анденок) Ноэма? Романова

Мать ребёнка: Анденок Варвара Матфеева

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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