Анденок Варвара Матфеева 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнденок Варвара Матфеева

Анденок Варвара Матфеева

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Роман Иванов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Анденок Даниил Романов

Отец ребёнка: Анденок Роман Иванов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Анденок Василий Романов

Отец ребёнка: Анденок Роман Иванов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анденок (Анденок) Мария Романова

Отец ребёнка: Анденок Роман Иванов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анденок (Анденок) Ноэма? Романова

Отец ребёнка: Анденок Роман Иванов

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.