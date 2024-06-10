Анденок Варвара Матфеева
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анденок Роман Иванов
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Анденок Роман Иванов
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Анденок Роман Иванов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анденок (Анденок) Мария Романова
Отец ребёнка: Анденок Роман Иванов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анденок (Анденок) Ноэма? Романова
Отец ребёнка: Анденок Роман Иванов
Смерть
Неизвестно