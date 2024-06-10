Анденок Феодосия Афанасьева 1718 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Феодосия Афанасьева

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Анденок Иван Корнилиев

Отец ребёнка: Анденок Корнилий Афанасьев

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Анденок (Анденок) Анна Корнилиева

Отец ребёнка: Анденок Корнилий Афанасьев

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Анденок Прохор Корнилиев

Отец ребёнка: Анденок Корнилий Афанасьев

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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