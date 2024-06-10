Анденок Феодосия Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Анденок Корнилий Афанасьев
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Анденок (Анденок) Анна Корнилиева
Отец ребёнка: Анденок Корнилий Афанасьев
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Анденок Корнилий Афанасьев
Смерть
Неизвестно