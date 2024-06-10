Анденок Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Анденок Иван Корнилиев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анденок (Анденок) Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Анденок Татьяна Афанасова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анденок (Анденок) Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Анденок Татьяна Афанасова
Смерть
Неизвестно